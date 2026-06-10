"Es súper cobarde": Poli Flores y Eskarcita cuestionan los dichos de Cuco Cerda sobre Yamila Reyna

10 jun. 2026 - 22:57 hrs.

La polémica entre Yamila Reyna y Cuco Cerda también fue tema de conversación en el React de Volverías con tu Ex? 2, donde las conductoras Poli Flores y Eskarcita analizaron la respuesta que entregó el hermano de Raimundo Cerda tras las críticas de la actriz.

Todo comenzó luego de que Yamila cuestionara al interior del reality algunos comentarios que Cuco habría realizado sobre su participación en el programa. Posteriormente, el influencer utilizó sus redes sociales para aclarar sus dichos y asegurar que nunca puso en duda la trayectoria profesional de la argentina.

"Quería que se cortara todo comentario, me llama la atención la gente malintencionada que intenta manchar la imagen de otra persona a pito de nada. Nunca voy a estar a favor de la violencia, mucho menos del hombre hacia una mujer, lo peor y lo más bajo que puede caer un hombre es golpear a una mujer. Jamás voy a ningunear a una mujer su trabajo, el trabajo dignifica", señaló.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La opinión del React de Volverías con tu Ex? 2

Tras revisar sus declaraciones, Eskarcita reconoció que el mensaje le generó dudas respecto a la verdadera intención detrás de sus palabras.

"La verdad es que no sé si lo que dijo es irónico, no sé si lo que dice es real, esa capacidad de reinventarse lo dice como en buena o en mala, no me quedó claro en verdad", expresó.

Por su parte, Poli Flores fue mucho más crítica con la explicación entregada por Cuco Cerda, asegurando que no comparte la forma en que abordó la situación.

"A mí no me gusta meterme en estas cosas, pero encuentro que su respuesta es súper cobarde, sinceramente", señaló.

La conductora profundizó en su postura y cuestionó que se mencionara la situación personal que atravesó Yamila con Américo para referirse a su participación en el reality.

"Porque sí lo dijo con una intención ahí como media rara entre medio, porque él dice, a mí me llama la atención la capacidad que tiene Yamila de reinventarse, que saliendo como de este problema que tuvo con su expareja, blablablá. Qué feo, ni siquiera lo menciones. Qué bueno que lo puedes hacer, que bueno que puedes salir de ahí. Ni siquiera es para dar una opinión al respecto", agregó.

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