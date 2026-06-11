Acompañarán a Julio César Rodríguez: ¿Quiénes serán los panelistas de El Juicio de los Ex?

11 jun. 2026 - 17:15 hrs.

El próximo lunes 15 de junio llega a las pantallas de Mega El Juicio de los Ex, programa que entregará detalles exclusivos de Volverías con tu ex? 2.

El espacio reunirá a los eliminados de la competencia para analizar todo lo que ocurre dentro del encierro y entregar su visión sobre los conflictos, romances y estrategias que marcarán la convivencia.

¿Quiénes serán los panelistas de El Juicio de los Ex?

El programa exclusivo de Volverías con tu ex? 2 será conducido por Julio César Rodríguez, quien pondrá toda su experiencia en el análisis de cada capítulo.

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Mientras que el panel estará compuesto por una mujer que sabe de realities de parejas: Oriana Marzoli, ganadora de la primera temporada de Volverías con tu Ex?.

El panel también contará con la presencia del psicólogo Sergio Schilling, quien aportará una mirada especializada sobre las relaciones que se desarrollan dentro del programa.

A ellos se sumará Danilo 21, creador de contenido y conocedor del mundo reality, quien estará atento tanto a lo que ocurra dentro de la casa como fuera de él.

No te pierdas el estreno de El Juicio de los Ex el próximo 15 junio, inmediatamente después de Volverías con tu Ex? 2 por las pantallas de Mega.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2