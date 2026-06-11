"De corazón lo dije...": Cuco Cerda explica polémicos comentarios sobre Yamila Reyna en el React de VCTE 2

11 jun. 2026 - 22:30 hrs.

La polémica entre Yamila Reyna y Cuco Cerda sumó un nuevo capítulo este jueves durante el React de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que el influencer decidió aclarar directamente sus dichos sobre la actriz y responder a los cuestionamientos que surgieron tras sus declaraciones.

Todo comenzó luego de que Yamila manifestara su molestia al interior del reality, asegurando que Cuco había puesto en duda su trayectoria profesional. Posteriormente, las animadoras del React, Poli Flores y Eskarcita, analizaron sus palabras y cuestionaron la forma en que se había referido a la participante.

La aclaración de Cuco Cerda

Ante este escenario, Cuco Cerda envió un mensaje a Flores para explicar cuál era la verdadera intención detrás de sus comentarios, descartando cualquier crítica hacia la carrera de la argentina.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Sinceramente, de corazón lo dije, como que me gustaba lo que estaba haciendo ella, es difícil reinventarse, seguir trabajando, sobre todo cuando está expuesta a la opinión pública después de una separación súper dolorosa, ella, súper enamorada. Entonces, aparte una separación mediática también", señaló.

El hermano de Raimundo Cerda insistió en que sus palabras buscaban destacar la fortaleza de Yamila para continuar con sus proyectos profesionales pese al complejo momento personal que atravesó.

"Entonces, lo decía sinceramente, que me impresionaba su capacidad de reinventarse, no todos tienen esa fuerza que tiene ella", agregó.

Asimismo, Cuco explicó que sus comentarios surgieron en el contexto de una participación televisiva ligada a su trabajo en medios de espectáculo, por lo que no correspondían a una opinión personal sobre la vida privada de la actriz.

"Eso, pero por eso te digo, yo entiendo que estas reaccionando, entiendo que no es personal, entiendo que estas reaccionando. Yo también estoy trabajando en lo mismo, trabajo en un programa de farándula. En esa ocasión me invitaron al Sígueme, que es más temprano, y me toca hablar del tema, la verdad es que no, en mi vida personal y en mi día a día no hablo de Yamila o de su separación, es porque me tocó hacerlo como trabajo", concluyó.