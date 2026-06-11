"Me da penita": La opinión de la madre de Rai Cerda sobre la relación de su hijo con Faloon Larraguibel

11 jun. 2026 - 23:07 hrs.

Este jueves, en el React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 compartió una conversación que sostuvo con Katherine Helfmann, madre de Raimundo Cerda, en la que abordaron el recordado romance de su hijo con Faloon Larraguibel.

Durante el espacio, el influencer reveló que le consultó a Katherine sobre los planes de matrimonio que alguna vez tuvieron Rai y Faloon, y cómo veía el hecho de que finalmente la pareja no llegara al altar.

La opinión de la madre de Rai sobre la relación de su hijo y Faloon

Ante la pregunta, la madre del exchico reality reconoció que guarda buenos recuerdos de la relación entre ambos. "Me da penita, lo de ellos fue un amor bonito", expresó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Más adelante, Danilo 21 también quiso conocer su postura frente a una eventual reconciliación entre la expareja, considerando que ambos siguen generando interés entre sus fanáticos.

Sin embargo, Katherine optó por mantenerse al margen de una decisión que considera completamente íntima. "Prefiero no opinar de eso, ya que son procesos muy importantes y personales", señaló.

De todas formas, dejó en claro que apoyaría cualquier determinación que tomaran en el futuro. "Ojo, si ellos quieren volver, yo feliz por ellos", agregó.