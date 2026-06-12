Volverías con tu ex? 2 lidera nuevamente el rating: Estos fueron los resultados del cuarto capítulo

12 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Volverías con tu ex? 2 reafirma su liderazgo tras cuatro días consecutivos de imponerse ante su competencia. En su cuarta emisión, el reality aumentó su promedio de rating respecto al día miércoles.

El programa conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez obtuvo un alto promedio consolidado view de 744.524 personas por minuto.

En el horario de Volverías con tu ex? 2 la competencia se instaló de esta forma: CHV promedió 494.809 personas por minuto, TVN marcó 348.668 personas por minuto, y Canal 13 alcanzó las 252.118 personas por minuto.

Exitosa primera semana de Volverías con tu ex? 2

El cuarto capítulo del reality de parejas, además, tuvo 15.227.691 interacciones en redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y TikTok de Mega en sus primeras horas al aire, consiguiendo un gran impacto mediático, además del gran arrastre que ha tenido en el debate en redes particulares de creadores de contenido y usuarios regulares.

Volverías con tu ex? 2 volverá este domingo con un capítulo de alto impacto donde se emitirá la comentada pelea de Luis Mateucci y Raimundo Cerda y mucho más.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.