"Entre más se desvanece...": La enigmática frase de Faloon Larraguibel que podría ir dirigida a Rai Cerda

12 jun. 2026 - 11:25 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Faloon Larraguibel publicó un enigmático mensaje, en medio de las polémicas que se han generado al interior de Volverías con tu ex? 2.

Recordemos que Rai Cerda, su expareja, es uno de los participantes del nuevo reality de Mega, y en el encierro ha salido varias veces su nombre.

Por ejemplo, en una conversación con La Guarén, el ingeniero contó por qué se había terminado la relación con la comunicadora: "Yo he tenido mis atados y ella también, cuando tenemos discusiones a ella se le activan cosas que a mí también, eso incrementa todo y eso empezó a desgastar la relación, reacciones de ella. Hace poco que terminamos, está todo reciente".

La publicación de Faloon Larraguibel

Otro de los momentos que llamó la atención en Volverías con tu ex? 2, fue cuando Sofía Latorre le preguntó a Rai Cerda qué pasaría con ellos si ingresaba Faloon Larraguibel al reality.

Él, bastante descolocado, lanzó una respuesta que no dejó a nadie convencido: "No estoy planeando cosas, tú sí".

Tras todos los conflictos, la exchica Yingo publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que podría estar dirigido a su expareja: "Entre más se desvanece lo que sentía por alguien, más recupero lo que sentía por mí".

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