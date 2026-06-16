Actualizan estado de salud de Kaoto tras sufrir grave accidente en Volverías con tu ex? 2

16 jun. 2026 - 10:35 hrs.

A través de sus redes sociales, actualizaron el estado de salud de Carlos Águila, más conocido como "Kaoto", luego de un fuerte accidente en Volverías con tu ex? 2.

Todo ocurrió cuando el participante y Estefanía Marquis tuvieron que enfrentar la prueba de salvación, para no ir a la competencia de eliminación.

El ingeniero comenzó con todas las ganas y subió la escalera flotante, sin embargo, cayó estrepitosamente y parte de la estructura de cuerdas y metales lo golpeó. Rápidamente, el personal de seguridad y médico ingresó a darle atención y fue trasladado en ambulancia a un recinto asistencial.

¿Cómo está Carlos Águila?

Tras lo anterior, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez le dijeron a Estefanía Marquis que todo estaba bien y que la producción se estaba encargando de todo.

Ahora, la persona encargada de la cuenta de Instagram de Carlos Águila, quien está en el encierro, aclaró el estado del participante.

"Gracias a todos por su preocupación por el Caoto. Hablamos con producción, la caída fue hace unas semanas. A día de hoy ya se encuentra bien. A seguir apoyando", expresaron.

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