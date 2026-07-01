"¿Me odias?": Danilo 21 revela curioso encuentro con Daniel Aránguiz en el React de Volverías con tu Ex? 2

01 jul. 2026 - 22:36 hrs.

Este miércoles, en una nueva edición del React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 sorprendió al revelar el inesperado encuentro que tuvo recientemente con Daniela Aránguiz durante un evento, asegurando que la panelista se acercó a conversar con él pese a las diferencias que han mostrado públicamente.

El influencer explicó que, desde que comenzó a comentar temas de farándula, nunca ha tenido problemas con los personajes sobre los que habla y que, por el contrario, suele recibir una buena recepción cuando se encuentra con ellos en persona.

Danilo 21 contó cómo fue su encuentro con Daniela Aránguiz

"En todo este tiempo que llevo copuchando, nunca me crucé a nadie que me dijera algo. Al contrario, normalmente pasa que la misma gente de los chismes se te acerca como a los eventos", comentó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Fue entonces cuando recordó el momento en que coincidió con Daniela Aránguiz. "Ahora el fin de semana, que fue este cumpleaños, llegó la Aránguiz. Y la Aránguiz se me acercó y me dijo: '¿Me odias?'. Y yo le dije: 'Ay, ridícula, ¿cómo te voy a odiar?'", relató.

Según contó Danilo, la conversación continuó en un tono distendido e incluso Aránguiz aprovechó de bromear con él. "No, es que tú siempre... no sé qué. Y me dijo: 'Me cae mejor el Gonzalo'", recordó, haciendo referencia a su pareja.

Finalmente, el influencer aclaró que, pese al cordial encuentro, no mantiene una amistad con la ex Mekano.

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