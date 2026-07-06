Claudio Rojas hizo mea culpa y pidió disculpas a Huru Pardo tras comentada salida de Volverías con tu ex? 2

06 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Claudio Rojas publicó un mensaje refiriéndose a su paso por Volverías con tu ex? 2 y también, hablándole a Hurubachi Pardo.

Recordemos que el pasado jueves 2 de julio se emitió el capítulo donde el abogado decide renunciar al reality, luego de tener una fuerte pelea con Luis Mateucci y con su pareja.

La periodista intentó disuadir al defensor, pero ante su firme postura, ella también dejó el encierro la experiencia extrema.

Huru Pardo por su parte, fue despedida por todos sus compañeros, mientras que Claudio Rojas atravesó el portón de la casona en soledad.

Las palabras de Claudio Rojas

Ahora, Claudio Rojas realizó una reflexión sobre su comportamiento en Volverías con tu ex? 2 y de paso, le dedicó un inesperado mensaje a Huru Pardo.

Instagram

"Qué manera de hablar hue... ese es mi análisis después de escucharme en el reality. No lo había visto. Públicamente, pido disculpas, especialmente a Huru. Abrazo a todos, gracias por el aguante", expresó el abogado en sus redes sociales.