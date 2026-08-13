Ludmila Ksenofontova revelará uno de los momentos que más le afectó tras separación con Álvaro Ballero

13 ag. 2026 - 11:05 hrs.

Esta noche, Volverías con tu ex? 2 vivirá un capítulo cargado de risas, discusiones y emociones, con una particular actividad en la que los participantes deberán recrear algunos de los momentos más icónicos de la primera temporada del reality.

A Ludmila Ksenofontova y Kaoto les corresponderá interpretar una de las escenas más recordadas de la primera edición, cuando Luis Mateucci besó a Gala Caldirola en un jacuzzi. Sin embargo, lo que comenzará como una actuación terminará sorprendiendo a todos: la patinadora rusa y el ingeniero informático se tomarán muy en serio sus personajes y protagonizarán un apasionado beso.

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Pero la recreación también abrirá la puerta a conversaciones más profundas. Mientras ensayen la escena, Kaoto y Ludmila hablarán sobre algunos de los episodios que más dolor le provocaron a la patinadora durante su relación con Álvaro Ballero.

La revelación de Ludmila Ksenofontova

Todo comenzará cuando Kaoto le haga una particular propuesta a Ludmila: "Vámonos a la playa en invierno no más, qué tanta h…, vamos en moto, vamos a pololear un rato, la vas a pasar súper bien conmigo, y me vas a llevar al Festival de Viña, qué buena onda… ¿Y la mina con la que salió Álvaro el h… la llevó? Qué cara de raj…".

La pregunta llevará a la patinadora a recordar uno de los momentos que más la afectó tras su separación, cuando se enteró públicamente de su nueva relación y la cercanía de María José Reyes con los padres de Álvaro Ballero.

"Primero fueron a un matrimonio familiar, pero él igual me preguntó cuando nos separamos '¿tú irías conmigo?’, y le dije 'no creo', y nunca me dijo que iba al matrimonio con alguien. Cuando salió la primera foto de ella con él era mi cumpleaños, era el 24 de enero y el 25 de enero era mi cumpleaños y salió justo el día de mi cumpleaños ", expresará.

"Yo celebré no el 25 sino el 24 a las 12 y el 24 era el matrimonio. Entonces yo llego con mi amiga a la casa, abro Instagram y estaba la foto en todos lados. Lo feo fue, cuando yo realmente me sentí pésimo es cuando abro sin querer el Instagram de ella y sale una historia de una foto enmarcada, colgada en su casa, de ellos dos (los papás de Álvaro) en la alfombra roja caminando, y ella pone ‘mis suegritos, estoy enamorada’, y etiqueta a mi suegro. Y yo, así como llanto, llanto, llanto. Él me dijo ‘me voy a casar con ella’", agregará Ludmila Ksenofontova.

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