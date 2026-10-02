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La dudas de Tonka Tomicic y citas románticas difíciles: Así se vivió la semana de Volverías Con Tu Ex? 2 mega

La dudas de Tonka Tomicic y citas románticas difíciles: Así se vivió la semana de Volverías Con Tu Ex? 2

  • Por Matías Rivera

Esta semana Volverías Con Tu Ex? 2 estuvo lleno de momentos tensos, difíciles y complejos que demostraron la templanza o enojo de algunos participantes. 

Un beso, citas románticas e inesperados reclamos son los que dejaron a los espectadores al borde del asiento y con ganas de ver más de Volverías Con Tu Ex? 2, ya que las relaciones son cada vez más intensas. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

1. Tonka Tomicic emplazó a Guarén y Nico Solabarrieta

Precisamente, durante la Asamblea Extraordinaria (cara a cara), Tonka Tomicic encaró a Guarén y Nico Solabarrieta, manifestando que estaba preocupada por ellos y sus constantes idas y vueltas, lo que puso contra las cuerdas a ambos participantes. 

Ambos aseguran que están viendo hacia dónde evoluciona su relación. Sin embargo, la animadora se cansa y afirma que los dos le están poniendo el dedo en la boca, expresión usada para engañar a todos. 

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2. Kaoto y Bárbara Córdoba se besarán

En uno de los últimos avances de Volverías Con Tu Ex? 2 se pudo apreciar el primer gran acercamiento entre Kaoto y Bárbara Córdoba, quienes llegarán al momento culminante del beso. 

Y es que ambos estarán en la cama conversando, hasta que la tensión será tanta que los dos se acercarán y se besarán. 

3. Una cita romántica con roces

Por otra parte, Nicole Moreno y Manuel González tendrán una cita romántica que tendrá todos los ingredientes para ser perfecta. 

Sin embargo, todo cambiará cuando Manuel responde de una forma que a Nicole no le gusta, ya que casi la ostentó como un objeto; esto causará una discusión entre ambos. 

Flavia y Mautecci
Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

4. Mateucci reclamó a Flavia por Austin

Asimismo, Luis Mateucci tuvo una escena de celos donde reclamó a Flavia Laos por escuchar tanto a Austin Palao

Esto causó molestia en la peruana, quien de inmediato encaró al argentino por Noelia Márquez, algo que molestó a Luis, el que afirmó que, si es así, Flavia no está lista para estar con él. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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