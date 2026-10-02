La dudas de Tonka Tomicic y citas románticas difíciles: Así se vivió la semana de Volverías Con Tu Ex? 2

02 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Esta semana Volverías Con Tu Ex? 2 estuvo lleno de momentos tensos, difíciles y complejos que demostraron la templanza o enojo de algunos participantes.

Un beso, citas románticas e inesperados reclamos son los que dejaron a los espectadores al borde del asiento y con ganas de ver más de Volverías Con Tu Ex? 2, ya que las relaciones son cada vez más intensas.

1. Tonka Tomicic emplazó a Guarén y Nico Solabarrieta

Precisamente, durante la Asamblea Extraordinaria (cara a cara), Tonka Tomicic encaró a Guarén y Nico Solabarrieta, manifestando que estaba preocupada por ellos y sus constantes idas y vueltas, lo que puso contra las cuerdas a ambos participantes.

Ambos aseguran que están viendo hacia dónde evoluciona su relación. Sin embargo, la animadora se cansa y afirma que los dos le están poniendo el dedo en la boca, expresión usada para engañar a todos.

2. Kaoto y Bárbara Córdoba se besarán

En uno de los últimos avances de Volverías Con Tu Ex? 2 se pudo apreciar el primer gran acercamiento entre Kaoto y Bárbara Córdoba, quienes llegarán al momento culminante del beso.

Y es que ambos estarán en la cama conversando, hasta que la tensión será tanta que los dos se acercarán y se besarán.

3. Una cita romántica con roces

Por otra parte, Nicole Moreno y Manuel González tendrán una cita romántica que tendrá todos los ingredientes para ser perfecta.

Sin embargo, todo cambiará cuando Manuel responde de una forma que a Nicole no le gusta, ya que casi la ostentó como un objeto; esto causará una discusión entre ambos.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

4. Mateucci reclamó a Flavia por Austin

Asimismo, Luis Mateucci tuvo una escena de celos donde reclamó a Flavia Laos por escuchar tanto a Austin Palao.

Esto causó molestia en la peruana, quien de inmediato encaró al argentino por Noelia Márquez, algo que molestó a Luis, el que afirmó que, si es así, Flavia no está lista para estar con él.