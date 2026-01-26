Logo Mega

Ayelén recibirá una ingrata noticia sobre Ángel en el capítulo 93 de Aguas de Oro

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 93 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) no se sentirá cómoda con la llegada de la nueva masajista del hotel.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) continuará ejecutando su plan para recuperar a Carlos (Álvaro Rudolphy), avanzando con determinación en su estrategia.

En ese contexto, la dueña del hotel saldrá a defender públicamente al alcalde frente a los periodistas, desestimando las acusaciones sobre un supuesto abandono de su familia, un rumor que ella misma se encargó de instalar.

Aguas de Oro / Mega

Ayelén recibirá una ingrata noticia sobre Ángel

Además, Ayelén recibirá una desagradable noticia en su trabajo relacionada con Ángel (José Antonio Raffo), lo que aumentará su malestar.

Paz (Magdalena Müller) le informará que la dueña del mall chino pagó cinco sesiones de masaje para su empleado, dejando a la masajista en una situación muy incómoda.

