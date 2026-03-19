Laura le pedirá ayuda a Victoria para conocer a Igor en el capítulo 117 de Aguas de Oro

19 mar. 2026 - 22:27 hrs.

En el avance del capítulo 117 de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) y Lautaro (Francisco Puelles) enfrentarán a Ángel (José Antonio Raffo) tras delatar a Braulio (Andrew Bargsted).

Durante el tenso momento, el joven se hará el desentendido y negará haber revelado el paradero de Braulio a las autoridades.

Por otro lado, Igor (Osvaldo Silva) le ofrecerá una alternativa a Carlos (Álvaro Rudolphy) para poder escuchar a Karla (Carolina Arregui).

Aguas de Oro / Mega

Laura le pedirá ayuda a Victoria para conocer a Igor

Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) pondrá en una incómoda posición a Victoria (Loreto Valenzuela).

La joven le pedirá ayuda a su abuela para conocer a Igor, , lo que podría poner en riesgo el paradero secreto de Carlos.