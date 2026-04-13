Mariana quedará en shock por las palabras de Franklin en el capítulo 129 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 129 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) le revelará a su familia su nuevo empleo en la municipalidad.
Sus hijos recibirán la noticia con entusiasmo; sin embargo, Remigio (Claudio Arredondo) no compartirá esa alegría y se mostrará incómodo al enterarse de que su esposa será la mano derecha de Karla (Carolina Arregui).
Por otro lado, la nueva alcaldesa de El Álamo sorprenderá a Mariana (Paola Volpato) al confesarle que está considerando realizar un homenaje a Carlos (Álvaro Rudolphy).
Mariana quedará en shock por las palabras de Franklin
Además, Franklin (Francisco Ossa) y Mariana compartirán un emotivo momento a solas.
Sin embargo, la conversación dará un giro inesperado cuando el doctor le confiese que soñó con que Carlos seguía con vida.Ve el capítulo en
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