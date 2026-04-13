Mariana quedará en shock por las palabras de Franklin en el capítulo 129 de Aguas de Oro

13 abr. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 129 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) le revelará a su familia su nuevo empleo en la municipalidad.

Sus hijos recibirán la noticia con entusiasmo; sin embargo, Remigio (Claudio Arredondo) no compartirá esa alegría y se mostrará incómodo al enterarse de que su esposa será la mano derecha de Karla (Carolina Arregui).

Por otro lado, la nueva alcaldesa de El Álamo sorprenderá a Mariana (Paola Volpato) al confesarle que está considerando realizar un homenaje a Carlos (Álvaro Rudolphy).

Aguas de Oro / Mega

Mariana quedará en shock por las palabras de Franklin

Además, Franklin (Francisco Ossa) y Mariana compartirán un emotivo momento a solas.

Sin embargo, la conversación dará un giro inesperado cuando el doctor le confiese que soñó con que Carlos seguía con vida.