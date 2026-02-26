Bernardita pudo haber fallecido por otra causa: Santana tendrá nueva teoría en el capítulo 242 de EJDO

26 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) conversó con la enfermera de la clínica y se quedará con una amarga sensación.

Con toda la trama tras el tiroteo contra Bernardita (Catalina Guerra) y el trabajo de Burgos (Juan Carlos Cáceres) en las sombras, bien podría haber un plan B para eliminar a la madre de los Walker si el disparo no funcionaba.

Más personas podrían estar envueltas en el crimen

Clemente (Pipo Gormaz) hablará con el comisario, sorprendido: "¿Tú estás insinuando que una persona que trabaja en la clínica podría haber tenido que ver con la descompensación de mi mamá?".

El Jardín de Olivia / Mega

Gabriel se sincerará con Clemente, Bastián (Alonso Quintero) y Diana (Nicole Espinoza) al respecto.

"Sí, hay una posibilidad real de que la señora Vial no haya muerto producto del disparo y que haya sido asesinada en la clínica", cerrará.