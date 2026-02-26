Bernardita pudo haber fallecido por otra causa: Santana tendrá nueva teoría en el capítulo 242 de EJDO
En el avance del capítulo 242 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) conversó con la enfermera de la clínica y se quedará con una amarga sensación.
Con toda la trama tras el tiroteo contra Bernardita (Catalina Guerra) y el trabajo de Burgos (Juan Carlos Cáceres) en las sombras, bien podría haber un plan B para eliminar a la madre de los Walker si el disparo no funcionaba.
Más personas podrían estar envueltas en el crimen
Clemente (Pipo Gormaz) hablará con el comisario, sorprendido: "¿Tú estás insinuando que una persona que trabaja en la clínica podría haber tenido que ver con la descompensación de mi mamá?".
Gabriel se sincerará con Clemente, Bastián (Alonso Quintero) y Diana (Nicole Espinoza) al respecto.
"Sí, hay una posibilidad real de que la señora Vial no haya muerto producto del disparo y que haya sido asesinada en la clínica", cerrará.