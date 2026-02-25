Con cruda historia familiar: Luis Emilio prometió duras represalias contra Bastián por desafiarlo en EJDO

25 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) terminó con la farsa del hijo arrepentido y enfrentó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) por intentar forzar su salida del país.

Trini (Catalina Covarrubias) tiene que quedar fuera de la ecuación porque este es un asunto de los dos y que involucra la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

"Ahora estoy más lúcido que nunca y tengo clarísimo que ustedes dos (con Omar) están detrás de lo que pasó y te prometo que voy a mover cielo, mar y tierra hasta encontrar las pruebas que me ayuden a secarlos en la cárcel", prometió Bastián.

El Jardín de Olivia / Mega

Un mocoso o un hombre

Como su hijo tuvo la osadía de desafiarlo, Walker le habló de una vieja historia familiar con su propio padre en la que intentó plantarle cara. "Estuve harto tiempo arrepintiéndome de haberme comportado como un hombre cuando recién era un mocoso", confesó.

Y haciendo un paralelo, ahora será él quien demuestre qué tan pesada puede estar la mano si Bastián se atreve a ponerse en su camino.

"Te voy a responder, y no como al hijo pastel que se manda condoro tras condoro, sino como uno de esos carajos que está tratando de salvarle el pellejo al asesino de tu madre".