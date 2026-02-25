"Prométeme que vas a venir a buscarme": Leo y Omar protagonizan una triste despedida en EJDO

25 feb. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) se demoró en convencer a su padre, pero logró que hiciera sus maletas y la acompañara a un viaje incierto.

Su última parada antes de ir al aeropuerto fue la oficina de Omar (César Sepúlveda), quien le entregó un sobre con dinero para que pueda llegar a Uruguay con mayor tranquilidad. Aún así, la secretaria confesó estar "muerta de miedo".

Leonor no guarda rencores

"Tranquila, ya estás encaminada con tu papá. Se van a ir ahora, va a estar todo bien. Yo voy a estar bien. Enfócate en que ustedes suban al avión", le pidió Droguett, quien admitió la culpa que sentía por ponerla en esta situación de vida o muerte.

El Jardín de Olivia / Mega

"Nada de lo que está pasando es tu culpa, si desde que te conozco lo único que has hecho es es quererme, es cuidarme, es protegerme. Yo jamás me voy a arrepentir de estar contigo... de lo único que me voy a arrepentir es de no estar obligándote ahora a que te vayas conmigo", respondió ella.

Como última cosa, le pidió volver a verse. "Prométeme que apenas tú puedas vas a ir a buscarme y vamos a estar juntos, prométemelo".