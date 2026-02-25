¿El fin de Leonor? Burgos ingresó al departamento de la secretaria con una orden de Luis Emilio en EJDO
En este capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no puede permitir que su secreto salga a la luz y mientras Leonor (Romina Norambuena) esté viva, se encuentra en riesgo.
Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibió un llamado de Walker con una sola orden: "Esta chiquilla tiene un serio problema de incontinencia verbal, un susto no va a ser suficiente. Hay que silenciarla. ¿Le queda claro lo que necesito, Burgos, o tengo que ser más explícito?".
¿Dónde está Leonor?
Sin dilación, el subprefecto llegó al departamento de la secretaria, pero encontró un escenario vacío y revuelto.
Estaba claro que Leonor armó una maleta con prisa y se fue con rumbo desconocido. Lo más probable es que intente salir del país.
Ante el panorama, Burgos llamó a Luis Emilio para advertirle que las cosas se complicaron.