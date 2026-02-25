¿El fin de Leonor? Burgos ingresó al departamento de la secretaria con una orden de Luis Emilio en EJDO

25 feb. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo 241 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no puede permitir que su secreto salga a la luz y mientras Leonor (Romina Norambuena) esté viva, se encuentra en riesgo.

Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibió un llamado de Walker con una sola orden: "Esta chiquilla tiene un serio problema de incontinencia verbal, un susto no va a ser suficiente. Hay que silenciarla. ¿Le queda claro lo que necesito, Burgos, o tengo que ser más explícito?".

¿Dónde está Leonor?

Sin dilación, el subprefecto llegó al departamento de la secretaria, pero encontró un escenario vacío y revuelto.

El Jardín de Olivia / Mega

Estaba claro que Leonor armó una maleta con prisa y se fue con rumbo desconocido. Lo más probable es que intente salir del país.

Ante el panorama, Burgos llamó a Luis Emilio para advertirle que las cosas se complicaron.