"Sé lo doloroso que es...": Diana suplicará para que Oli se quede con Clemente en el capítulo 249 de EJDO
En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se sincerará en el juicio por la tuición de Olivia (Violeta Silva) y pedirá que no sea apartada de su padre porque ella conoce lo doloroso que es.
La terapeuta le suplicará entre lágrimas a Pepa que "no deje que Clemente y su monita paguen por mis errores, por mis malas decisiones".
Además, confesará que sabe el dolor que es perder a una madre y lo que se siente ser alejada de un padre.
Las súplicas de Diana
"Por favor, no deje que su nieta pase por eso", expresará la terapeuta y Pepa, al escuchar las declaraciones, se mostrará conmovida y comprensiva con las súplicas de Diana.
