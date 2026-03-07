"Sé lo doloroso que es...": Diana suplicará para que Oli se quede con Clemente en el capítulo 249 de EJDO

07 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se sincerará en el juicio por la tuición de Olivia (Violeta Silva) y pedirá que no sea apartada de su padre porque ella conoce lo doloroso que es.

La terapeuta le suplicará entre lágrimas a Pepa que "no deje que Clemente y su monita paguen por mis errores, por mis malas decisiones".

Además, confesará que sabe el dolor que es perder a una madre y lo que se siente ser alejada de un padre.

Las súplicas de Diana

"Por favor, no deje que su nieta pase por eso", expresará la terapeuta y Pepa, al escuchar las declaraciones, se mostrará conmovida y comprensiva con las súplicas de Diana.