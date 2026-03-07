Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Sé lo doloroso que es...": Diana suplicará para que Oli se quede con Clemente en el capítulo 249 de EJDO

  • Por Catalina Espinoza

En el avance del capítulo 249 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) se sincerará en el juicio por la tuición de Olivia (Violeta Silva) y pedirá que no sea apartada de su padre porque ella conoce lo doloroso que es. 

La terapeuta le suplicará entre lágrimas a Pepa que "no deje que Clemente y su monita paguen por mis errores, por mis malas decisiones".

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Además, confesará que sabe el dolor que es perder a una madre y lo que se siente ser alejada de un padre. 

Las súplicas de Diana

"Por favor, no deje que su nieta pase por eso", expresará la terapeuta y Pepa, al escuchar las declaraciones, se mostrará conmovida y comprensiva con las súplicas de Diana.

Ir a la siguiente nota
pepa
Mega
Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto