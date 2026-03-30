Luis Emilio sabrá de los movimientos de Omar y querrá descubrir qué trama en el capítulo 264 de EJDO

30 mar. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enterará de que Omar (César Sepúlveda) está concretando sospechosas reuniones con Clemente (Pipo Gormaz).

Y es que por sus constantes errores, al parecer Luis Emilio tendría a Félix (Matías Schudeck) siguiendo constantemente a Omar y sus movimientos.

Será esto lo que permitirá que el joven matón descubra que Omar se encuentra en la casa de Clemente y no solo eso, sino que también está Diana (Nicole Espinoza).

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio sabrá de Omar

Al ver esto, Félix llamará a Luis Emilio y le dirá: "Omarcito, está en la casa de su hijo mayor hace un buen rato y no ha vuelto a salir".

"¿Omar? ¿Donde Clemente? ¿Pero qué carajos está haciendo ahí ese hue...?", asegurará Luis Emilio entre muchas dudas, instante en el que Félix agregará que también está Diana.

Esto no dejará para nada tranquilo a Luis Emilio, quien afirmará: "Mier... hue... estas no pueden ser buenas noticias, hue... tenemos que averiguar en qué cresta anda metido Omar".