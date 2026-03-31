Joaquín otra vez buscará romper los lazos entre Karina e Ignacia en el capítulo 264 de El Jardín de Olivia

31 mar. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se intentará interponer una vez más en la reunión de Nacha (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez).

Precisamente, Nacha se estará preparando para ir a la exposición a la que Karina la invitó, lo que desatará los celos y envidia de Joaquín, quien le dirá que no puede ir.

El Jardín de Olivia / MEGA

Joaquín no se detendrá

Ante esto, Ignacia afirmará que ella está en todo su derecho de ir, ya que es una gran amiga y además es parte de su vida personal, algo en lo que él no se debería entrometer.

Al escuchar esto, Joaquín asegurará que él sí tiene que ver, ya que es su esposo y además tienen una hija en común, pero no es solo eso.