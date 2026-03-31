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Joaquín otra vez buscará romper los lazos entre Karina e Ignacia en el capítulo 264 de El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) se intentará interponer una vez más en la reunión de Nacha (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez). 

Precisamente, Nacha se estará preparando para ir a la exposición a la que Karina la invitó, lo que desatará los celos y envidia de Joaquín, quien le dirá que no puede ir. 

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Joaquín
El Jardín de Olivia / MEGA

Joaquín no se detendrá 

Ante esto, Ignacia afirmará que ella está en todo su derecho de ir, ya que es una gran amiga y además es parte de su vida personal, algo en lo que él no se debería entrometer. 

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Al escuchar esto, Joaquín asegurará que él sí tiene que ver, ya que es su esposo y además tienen una hija en común, pero no es solo eso.

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