En el funeral de Omar: Vanessa estará aterrorizada con las palabras de Luis Emilio en el capítulo 271 de EJDO

09 abr. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) tendrá una duda dándole vueltas y que discutió con Leonor (Romina Norambuena) por teléfono. ¿Droguett le dejó un mensaje oculto durante la última conversación que tuvieron?

Leo creerá que podría tratarse de algún crimen de Luis Emilio (Alejandro Trejo) ente los muchos que acumula.

El Jardín de Olivia / Mega

El funeral de Omar

Momentos después, Vanessa tendrá que presentarse en el funeral, donde vivirá un desagradable momento con el padre de los Walker.

Mezclando palabras de consuelo con sutiles amenazas, Luis Emilio dejará petrificada de miedo. "Quiero que sepas que que no estás solita en esto", comenzó.

"Puedes contar con todo mi apoyo en lo que necesites. Cuando tú sientas que no puedes más, recuerda que cuentas con mi apoyo. Tienes que ser fuerte, Vanessa, salir adelante, porque lo último que quiero es que termines igual que Omar".