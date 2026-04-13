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No podrá cumplir con su objetivo: Esta será la persona que detendrá a Gloria en el capítulo 273 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 273 de El Jardín de OliviaGloria (Francisca Gavilán) llegará al límite para que Luis Emilio (Alejandro Trejo) confiese. 

"Mientras tú sigas vivo, nos vas a hacer daño a todos y yo no quiero que ninguno de mi familia termine en el río como mi hermana. Tú escoges: o confiesas o sales de aquí en un cajón", dirá la madre de Karina (Jacinta Rodríguez). 

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Con las pocas fuerzas que le quedan, Walker pedirá auxilio, por lo que Gloria volverá a recurrir a la bolsa para asfixiarlo.

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Gloria vista in fraganti

En medio de este brutal momento es que Diana (Nicole Espinoza), Santana (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz) la descubrirán y correrán para evitar que cometa una locura. 

Entre los tres harán fuerza para que la mujer suelte a Luis Emilio, pero, ¿lo lograrán a tiempo?

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