No podrá cumplir con su objetivo: Esta será la persona que detendrá a Gloria en el capítulo 273 de EJDO

13 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) llegará al límite para que Luis Emilio (Alejandro Trejo) confiese.

"Mientras tú sigas vivo, nos vas a hacer daño a todos y yo no quiero que ninguno de mi familia termine en el río como mi hermana. Tú escoges: o confiesas o sales de aquí en un cajón", dirá la madre de Karina (Jacinta Rodríguez).

Con las pocas fuerzas que le quedan, Walker pedirá auxilio, por lo que Gloria volverá a recurrir a la bolsa para asfixiarlo.

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria vista in fraganti

En medio de este brutal momento es que Diana (Nicole Espinoza), Santana (Matías Oviedo) y Clemente (Pipo Gormaz) la descubrirán y correrán para evitar que cometa una locura.

Entre los tres harán fuerza para que la mujer suelte a Luis Emilio, pero, ¿lo lograrán a tiempo?