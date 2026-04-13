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Reconoció que es una de sus víctimas: Vanessa ideó un plan para denunciar a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) cumplió con su promesa y dio una buena idea para combatir a Luis Emilio (Alejandro Trejo). 

Como no hay evidencias de su participación en las muertes de Bernardita (Catalina Guerra), Ángela (Ana Domínguez) y Omar (César Sepúlveda), tendrán que atacar por otro flanco: el ataque a sus trabajadoras. 

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"Luis Emilio lleva muchos años aprovechándose de su posición para abusar de sus empleadas. Él tiene un patrón que sigue al pie de la letra: primero identifica a su posible víctima, averigua un poco de ella, cuáles son sus necesidades y después le ofrece ayuda económica... ayuda que después le 'cobra'", reveló la periodista a Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero). 

El Jardín de Olivia / Mega
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La verdad de Vanessa

Pero más allá de contarles el modus operandi, Vanessa reconoció que ella misma fue víctima de Walker. 

Su confesión conmovió a los hermanos, quienes con más ímpetu quisieron hacer justicia por su madre y todas las mujeres que resultaron perjudicadas por Luis Emilio. 

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