"La policía sabe": Samu entregará enorme y positiva noticia a Raúl en el capítulo 283 de El Jardín de Olivia

28 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 283 de El Jardín de Olivia, Samu (Simón Beltrán) llamará a Raúl (César Caillet) para darle una gran noticia.

Y es que la joven promesa del fútbol chileno se contactará con su padre en la cárcel para decirle que el domingo, por fin, lo podrá ver jugar en la cancha.

Ante esto, Raúl responderá con incredulidad y afirmará que lo que más le encantaría sería eso, pero no se puede.

El Jardín de Olivia / MEGA

Raúl recibirá gran noticia

Será ante esta respuesta que Samu dirá: "Papá, el viejo Walker está preso, y la policía sabe que tu eris inocente, que tú no hiciste nada, que no mataste a la esposa del viejo Walker".

"Papá, vas a ser libre, vas a salir de la cárcel, por fin", afirmará Samuel, mientras que Raúl quedará sorprendido.