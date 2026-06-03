Lalo estará en una complicada situación en el capítulo 309 de EJDO: Clemente volverá a apuntarle con un arma

03 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le contará a Clemente (Pipo Gormaz) de la siniestra conversación de Acosta (Jorge Denegri). Alguien podría estar en peligro y tendrán que descubrir quién.

Walker le pedirá al abogado entregar su teléfono, pero Lalo no estará dispuesto a quedar en evidencia.

El teléfono por la razón o la fuerza

"A ver, Acosta, ¿hay que repetirle a usted dos veces las cosas? Pásele su teléfono", insistirá la terapeuta, mientras Clemente busca en los cajones de su despacho hasta sacar un arma; la misma con la que le apuntó al abogado en aquel estacionamiento.

El Jardín de Olivia / Mega

Con cara de pocos amigos, Walker pondrá el cañón en la nuca de Lalo.

"O me pasas tu teléfono ahora o te disparo y lo saco yo mismo", amenazará. Ante el peligro, ¿el abogado de Luis Emilio seguirá oponiéndose?