Lalo estará en una complicada situación en el capítulo 309 de EJDO: Clemente volverá a apuntarle con un arma
En el avance del capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le contará a Clemente (Pipo Gormaz) de la siniestra conversación de Acosta (Jorge Denegri). Alguien podría estar en peligro y tendrán que descubrir quién.
Walker le pedirá al abogado entregar su teléfono, pero Lalo no estará dispuesto a quedar en evidencia.
El teléfono por la razón o la fuerza
"A ver, Acosta, ¿hay que repetirle a usted dos veces las cosas? Pásele su teléfono", insistirá la terapeuta, mientras Clemente busca en los cajones de su despacho hasta sacar un arma; la misma con la que le apuntó al abogado en aquel estacionamiento.Ir a la siguiente nota
Con cara de pocos amigos, Walker pondrá el cañón en la nuca de Lalo.
"O me pasas tu teléfono ahora o te disparo y lo saco yo mismo", amenazará. Ante el peligro, ¿el abogado de Luis Emilio seguirá oponiéndose?Ve el capítulo en