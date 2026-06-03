"Muy pronto...": Luis Emilio pondrá nervioso a Samuel con inesperada llamada en el capítulo 310 de EJDO

03 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) recibirá una sorpresiva llamada de Luis Emilio (Alejandro Trejo), la cual lo pondrá nervioso.

"Hijo, no sabes cuánto me alegra escucharte. Supongo que ya viste el notición en la tele", le dirá desde la cárcel el empresario, lo que provocará el impacto del joven.

La inesperada llamada de Luis Emilio

El cadete de Colo Colo dejará al resto de su familia en la mesa para ir a su pieza y así continuar con la misteriosa conversación.

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Tras ello, el padre de Clemente (Pipo Gormaz) agregará: "Muy pronto nos podremos encontrar en un lugar mucho más agradable".

La situación se pondrá peor con el aviso de Luis Emilio: "Supongo que no te has olvidado de nuestro acuerdo, ¿o sí?".