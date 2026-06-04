Vanessa romperá el silencio ante Franco y expondrá la brutalidad de Luis Emilio en el capítulo 311 de EJDO

04 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) estará aterrorizada de que sus captores la entreguen a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y a uno de ellos le rogará por protección, ignorando que se trata de Franco (Emilio Edwards).

"No me entregues a Luis Emilio, si no, se va a desquitar conmigo. Es una bestia, es un animal que no tiene límite, por favor... se va a desquitar conmigo, yo no puedo pasar por esto otra vez", susurrará la periodista mientras tiembla.

Una verdad que recordará el tortuoso pasado de Franco

Sus palabras dejarán perplejo a Barraza. ¿Hay algo que no sabe de Walker?

El Jardín de Olivia / Mega

"Emilio va a volver a abusar de mí", le responderá Vanessa con la voz quebrada y presa del miedo.

Cabe recordar que Franco perdió a su esposa por culpa de un hombre que la abusó y la mató y él mismo asesinó al culpable en represalia. Ahora que sabe la verdad, ¿defenderá a Vanessa con la misma brutalidad?