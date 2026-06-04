Vanessa romperá el silencio ante Franco y expondrá la brutalidad de Luis Emilio en el capítulo 311 de EJDO
En el avance del capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) estará aterrorizada de que sus captores la entreguen a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y a uno de ellos le rogará por protección, ignorando que se trata de Franco (Emilio Edwards).
"No me entregues a Luis Emilio, si no, se va a desquitar conmigo. Es una bestia, es un animal que no tiene límite, por favor... se va a desquitar conmigo, yo no puedo pasar por esto otra vez", susurrará la periodista mientras tiembla.
Una verdad que recordará el tortuoso pasado de Franco
Sus palabras dejarán perplejo a Barraza. ¿Hay algo que no sabe de Walker?Ir a la siguiente nota
"Emilio va a volver a abusar de mí", le responderá Vanessa con la voz quebrada y presa del miedo.
Cabe recordar que Franco perdió a su esposa por culpa de un hombre que la abusó y la mató y él mismo asesinó al culpable en represalia. Ahora que sabe la verdad, ¿defenderá a Vanessa con la misma brutalidad?Ve el capítulo en