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Vanessa romperá el silencio ante Franco y expondrá la brutalidad de Luis Emilio en el capítulo 311 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) estará aterrorizada de que sus captores la entreguen a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y a uno de ellos le rogará por protección, ignorando que se trata de Franco (Emilio Edwards). 

"No me entregues a Luis Emilio, si no, se va a desquitar conmigo. Es una bestia, es un animal que no tiene límite, por favor... se va a desquitar conmigo, yo no puedo pasar por esto otra vez", susurrará la periodista mientras tiembla. 

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"Emilio va a volver a abusar de mí", le responderá Vanessa con la voz quebrada y presa del miedo. 

Cabe recordar que Franco perdió a su esposa por culpa de un hombre que la abusó y la mató y él mismo asesinó al culpable en represalia. Ahora que sabe la verdad, ¿defenderá a Vanessa con la misma brutalidad? 

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