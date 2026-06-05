"El daño fue severo": Luis Emilio sabrá si perdió definitivamente la visión en el capítulo 311 de EJDO

05 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará ad portas de salir de la cárcel tras un encierro de 10 meses, pero querrá hacerlo sin demostrar debilidad.

Tras el ataque de Clemente (Pipo Gormaz) debió cargar con un parche en su ojo y el médico del penal le hará una última revisión antes de que se enfrente a las cámaras de televisión como un hombre libre.

"Tiene que estar preparado porque el daño fue severo. Hay una probabilidad no menor de que, producto del traumatismo que sufrió su globo ocular, haya perdido buena parte de la visión", advertirá el profesional.

El Jardín de Olivia / Mega

Ansioso, Walker insistirá en que retire la tela. "Dígame, Luis Emilio, ¿puede distinguir entre luces, sombras? ¿Puede ver algo con ese ojo?", preguntará el doctor mientras hace algunas pruebas.

Luis Emilio mirará fijamente y se quedará en silencio. ¿Quedará con secuelas permanentes por el arrebato de su hijo mayor?