Burgos será clave: Este es el favor que Bastián le pedirá a Elisa en el capítulo 313 de El Jardín de Olivia

08 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) guardará sus cosas, lista para abandonar su oficina en el Grupo Vial.

Bastián (Alonso Quintero) llegará antes para pedirle un enorme favor. Luis Emilio (Alejandro Trejo) salió de la cárcel y con solo unas pocas horas de libertad ya demostró que no dejará títere con cabeza, siendo Clemente (Pipo Gormaz) la primera víctima.

Una hija y su padre

"Ayúdame. Si tú de verdad quieres ayudarnos a mí y a mis hermanos a salir de todo este problema en el que nos metiste, hay algo que podría ser por nosotros", le dirá a la trabajadora social.

El Jardín de Olivia / Mega

Elisa lo mirará con confusión. ¿Qué podría hacer ella por los Walker?

"A mi viejo lo dejaron en libertad, le hizo algo terrible a Clemente y la única persona que nos puede ayudar en este momento es tu papá. Necesito que lo convenzas de decir toda la verdad respecto a los crímenes de mi viejo", pedirá Basti.