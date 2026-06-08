¿Se caerá la mentira? Karina confrontará a Christian por la venta de su cuadro en el capítulo 313 de EJDO

08 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, la mentira de Christian (Juan José Gurruchaga) podría desmoronarse antes de lo previsto, porque Karina (Jacinta Rodríguez) lo confrontará.

Raúl (César Caillet) nunca se confió con los supuestos comprobantes de venta de la galería y comenzó a averiguar cosas por su cuenta hasta llegar a una mujer en Buenos Aires.

La verdad sobre la compradora

Karina se enteró y tratará de aclarar las cosas con su padre de inmediato: "Pasa que Raúl se puso en contacto con tu clienta que supuestamente compró mi cuadro en Argentina y no tiene idea quién soy y no ha comprado ningún cuadro".

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Me puedes explicar qué cres... está pasando, papá?", insitirá Karina.

¿Christian tendrá alguna explicación para su hija? ¿Qué pasará con Raúl tras interponerse en sus planes?