Franco traicionará a Vanessa: Venderá la ubicación de Clemente a sus secuaces en el capítulo 315 de EJDO

10 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) hablará con los hermanos de Clemente (Pipo Gormaz) para dar con su paradero y, sin muchos detalles, le informarán que se esconde en un motel de Colina.

Ingenuamente le dio esta información a Franco (Emilio Edwards), quien no dudará en vender al empresario.

Con una sola llamada, le dará la orden al "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) para que lo busquen y capturen lo antes posible.

El Jardín de Olivia / Mega

La lista del motel

Los dos matones se dirigirán a uno de estos establecimientos, con la excusa de buscar a su "primo", pero el encargado no le entregó ninguna información sobre los huéspedes que han entrado durante la jornada. "Si tanto quieres hablar con tu primo, llámalo por teléfono, mejor", dirá el empleado.

A la fuerza y con un arma en la mano, obtuvieron la lista. ¿Descubrirán el escondite?