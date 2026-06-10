Ignacia tendrá una dura tarea para explicarle a Oli lo que sucede en el capítulo 315 de El Jardín de Olivia

10 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se dará cuenta que la liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo) será peor de lo que imaginaban.

Si a solo unas horas de que pisó la calle, su padre ya causó una injusta persecución contra Clemente (Pipo Gormaz), ¿qué es lo que deben esperar cuando pasen las semanas y tenga más chances de actuar impunemente?

Una difícil explicación

Lo más difícil será explicarle esta situación a Olivia (Violeta Silva) porque la niña fue testigo de la irrupción policial en su propia casa. De hecho, le preguntará a su tía por qué buscan a su padre.

El Jardín de Olivia / Mega

"El policía dijo que había matado a alguien, ¿es verdad?", inquirirá Oli.

Pero por más que Nacha le asegure que está confundida, su sobrina estará segura. "N