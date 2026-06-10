Ignacia tendrá una dura tarea para explicarle a Oli lo que sucede en el capítulo 315 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se dará cuenta que la liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo) será peor de lo que imaginaban.
Si a solo unas horas de que pisó la calle, su padre ya causó una injusta persecución contra Clemente (Pipo Gormaz), ¿qué es lo que deben esperar cuando pasen las semanas y tenga más chances de actuar impunemente?
Una difícil explicación
Lo más difícil será explicarle esta situación a Olivia (Violeta Silva) porque la niña fue testigo de la irrupción policial en su propia casa. De hecho, le preguntará a su tía por qué buscan a su padre.Ir a la siguiente nota
"El policía dijo que había matado a alguien, ¿es verdad?", inquirirá Oli.
Pero por más que Nacha le asegure que está confundida, su sobrina estará segura. "NVe el capítulo en