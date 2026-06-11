"Papito, por favor, ayúdalo": Diana le rogará a Raúl que proteja a Clemente en el capítulo 315 de EJDO

11 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 315 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá en sus manos la tranquilidad de su familia, pero eso significaría abandonar a Clemente (Pipo Gormaz) a su suerte.

Incapaz de dejarlo solo en uno de los momentos más críticos de su vida, la terapeuta lo ayudará. Sin embargo, ella sola podría hacer muy poco y le solicitará a su propio padre que coopere con sus contactos.

La última alternativa de Diana

"Mientras no sepamos quién es el asesino del abogado, no podemos dejar que Clemente se vaya preso... Yo no tengo a quién más recurrir", le dirá a Raúl (César Caillet).

El Jardín de Olivia / Mega

Pese a que Raúl solo quiere calma y ya pasó dos años preso por culpa de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), Diana insistirá.

"Papito, por favor, ayúdalo. Ayúdame a protegerlo", rogará con la voz quebrada.