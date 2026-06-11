Luis Emilio dejará en claro qué le pasará a Burgos si se atreve a traicionarlo en el capítulo 316 de EJDO

11 jun. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) demostrará tener espías en todos lados, porque uno de los gendarmes de la cárcel en la que está Burgos (Juan Carlos Cáceres) lo contactará para darle noticias.

"Usted me pidió que le avisara cualquier novedad sobre las visitas de Héctor Burgos. Quería avisarle que ayer el hombre estuvo bien visitado. Vino acompañada por alguien que a usted le va a interesar".

El Jardín de Olivia / Mega

¿La última vez de Elisa junto a Héctor?

Elisa (Carla Medel) convenció a su padre de declarar todo lo que sabe de los crímenes de Luis Emilio, pero adelantándose a los hechos, Walker hará una inesperada visita.

Los encontrará en una sala de la cárcel y felicitará a la joven por "preocuparse de su padre". Sus hijos nunca lo buscaron mientras estuvo preso, al menos no para saber de él. Pronto dejará de lado las cordialidades para dar una fría advertencia.

orque si me traicionan, esta va a ser la última vez que tú veas a tu padre con vida", dirá.