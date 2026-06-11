Christian usará a una de las amigas de Raúl para tenderle una emboscada en el capítulo 316 de EJDO
En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) pondrá en marcha su plan para sacar a Raúl (César Caillet) de su camino.
Para lograrlo, usará a una de las amigas que Guerrero conoció en el grupo de rehabilitación de la iglesia.
La llamada de auxilio
La mujer, siendo amenazada por Mendoza, llamará a Raúl con una falsa petición de ayuda.Ir a la siguiente nota
"Disculpa que te moleste tan temprano, pero no sabía quién llamar.Tengo que contarle a mis hijos y y no sé cómo hacerlo... Yo creo que que me voy a tomar unos tragos, porque así me voy a tranquilizar".
Para evitar que esta mujer recaiga en el alcohol, el padre de Diana (Nicole Espinoza) se comprometerá a acompañarla y saldrá solo a su encuentro. ¿Qué trampa le preparará Christian?Ve el capítulo en