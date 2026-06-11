Christian usará a una de las amigas de Raúl para tenderle una emboscada en el capítulo 316 de EJDO

11 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) pondrá en marcha su plan para sacar a Raúl (César Caillet) de su camino.

Para lograrlo, usará a una de las amigas que Guerrero conoció en el grupo de rehabilitación de la iglesia.

La llamada de auxilio

La mujer, siendo amenazada por Mendoza, llamará a Raúl con una falsa petición de ayuda.

El Jardín de Olivia / Mega

"Disculpa que te moleste tan temprano, pero no sabía quién llamar. Tengo que contarle a mis hijos y y no sé cómo hacerlo... Yo creo que que me voy a tomar unos tragos, porque así me voy a tranquilizar".

Para evitar que esta mujer recaiga en el alcohol, el padre de Diana (Nicole Espinoza) se comprometerá a acompañarla y saldrá solo a su encuentro. ¿Qué trampa le preparará Christian?