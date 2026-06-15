"¡Es él, atrápenlo!": La policía detectará la camioneta de Clemente en el capítulo 318 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, todo el riesgo que corrió Diana (Nicole Espinoza) podría ser en vano, porque tras sacar a Clemente (Pipo Gormaz) de aquel motel, la policía volverá a rastrearlo en las cercanías de Puente Alto.
El comisario Mardones (Víctor Montero) recibirá la llamada de uno de sus equipos en terreno con buenas noticias para la investigación: "Hicimos contacto visual con la camioneta del sospechoso".
Una orden del comisario
El policía escuchará las novedades desde la casa del sospechoso y Diana dejará traslucir su nerviosismo ante la inminente captura.Ir a la siguiente nota
"Carvajal, es él. Atrápenlo. ¡Es él, atrápenlo!", ordenará Mardones a sus hombres.
En medio de la incertidumbre del operativo, ¿Clemente logrará escabullirse una vez más o será encarcelado?Ve el capítulo en