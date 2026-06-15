"¡Es él, atrápenlo!": La policía detectará la camioneta de Clemente en el capítulo 318 de El Jardín de Olivia

15 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, todo el riesgo que corrió Diana (Nicole Espinoza) podría ser en vano, porque tras sacar a Clemente (Pipo Gormaz) de aquel motel, la policía volverá a rastrearlo en las cercanías de Puente Alto.

El comisario Mardones (Víctor Montero) recibirá la llamada de uno de sus equipos en terreno con buenas noticias para la investigación: "Hicimos contacto visual con la camioneta del sospechoso".

Una orden del comisario

El policía escuchará las novedades desde la casa del sospechoso y Diana dejará traslucir su nerviosismo ante la inminente captura.

El Jardín de Olivia / Mega

"Carvajal, es él. Atrápenlo. ¡Es él, atrápenlo!", ordenará Mardones a sus hombres.

En medio de la incertidumbre del operativo, ¿Clemente logrará escabullirse una vez más o será encarcelado?