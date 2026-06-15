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"¡Es él, atrápenlo!": La policía detectará la camioneta de Clemente en el capítulo 318 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, todo el riesgo que corrió Diana (Nicole Espinoza) podría ser en vano, porque tras sacar a Clemente (Pipo Gormaz) de aquel motel, la policía volverá a rastrearlo en las cercanías de Puente Alto.

El comisario Mardones (Víctor Montero) recibirá la llamada de uno de sus equipos en terreno con buenas noticias para la investigación: "Hicimos contacto visual con la camioneta del sospechoso".

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Una orden del comisario

El policía escuchará las novedades desde la casa del sospechoso y Diana dejará traslucir su nerviosismo ante la inminente captura. 

El Jardín de Olivia / Mega
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"Carvajal, es él. Atrápenlo. ¡Es él, atrápenlo!", ordenará Mardones a sus hombres. 

En medio de la incertidumbre del operativo, ¿Clemente logrará escabullirse una vez más o será encarcelado? 

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