Raúl intentará arreglar el malentendido con Gloria en el capítulo 318 de EJDO: "No es lo que parece"

15 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) llegará a la casa de Gloria (Francisca Gavilán) para contarle lo que sucedió con Cynthia, pero ella no tendrá ánimo de escucharlo.

"¿Qué estás haciendo acá, Raúl? Quiero que te vayas, yo no quiero hablar contigo. Ándate. ¿De qué vamos a conversar, que estabas borracho, que estabas con esa mina? ¿Eso quieres conversar?", preguntará consternada.

Una historia a medias

"Gloria, amor, ¿por qué te fuiste? No es lo que parece. Estaba con Cynthia en su casa, estábamos conversando y de repente llegaste tú...", sostendrá Guerrero sin poder explicar en profundidad por qué volvió a tomar o el beso con otra mujer.

El Jardín de Olivia / Mega

La peluquera estará tan enojada que no le permitirá continuar y lo echará de su casa: "No te quiero escuchar. Ándate a la parroquia a conversar con tus amigos, a pasar la mier... de mona que tienes".

El plan de Christian (Juan José Gurruchaga) tuvo éxito, pero, ¿habrá dejado cabos sueltos que revelen sus maquinaciones?