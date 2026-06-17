"Todo esto es muy raro": Raúl querrá averiguar qué pasó en casa de Cynthia en el capítulo 319 de EJDO

17 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 319 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) estará conmocionado por su quiebre con Gloria (Francisca Gavilán), sobre todo porque no entenderá qué sucedió en las últimas horas.

Solo había salido para ayudar a Cynthia en una situación de estrés. Quería acompañarla para que no rompiera su abstinencia, pero quien terminó borracho fue él. ¿Qué pasó en el intertanto?

Raúl se refugiará en su hija

Con muchas preguntas al respecto, se abrirá con Diana (Nicole Espinoza).

El Jardín de Olivia / Mega

"Mi amor, te lo juro por por la memoria de tu mamá que jamás le faltaría el respeto a la Gloria. De verdad, siento que que todo esto es muy raro. Yo necesito saber qué fue lo que pasó en la casa de Cynthia", le comentará.

¿Raúl logrará resolver la trampa que le puso Christian (Juan José Gurruchaga) antes de que sea demasiado tarde?