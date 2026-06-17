Karina cometerá un gran error por confiar en su padre y terminará detenida en el capítulo 320 de EJDO

17 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) llamará a Karina (Jacinta Rodríguez) con urgencia.

Raúl (César Caillet) descubrió que Christian (Juan José Gurruchaga) volvió a Chile con oscuras intenciones y le advirtió de todo a la peluquera. Ella, desesperada, querrá salvarla de lo que sea que trame su padre.

"Mi amor, ¿estás con tu papá? Tienes que salir de ahora. Tu papá anda metido en algo turbio y hasta que no sepamos en qué, por favor, sal de ahí ahora", le pedira.

El Jardín de Olivia / Mega

El encuentro de Karina con la policía

La pintora estará arriba de su auto, camino a una galería de arte. Christian le agendó la reunión con la dueña porque tenía un presunto interés en exponer sus pinturas.

Nada de eso sucederá. Dos efectivos de la policía la harán bajar del vehículo porque recibieron una denuncia de porte de drogas. Una vez revisen su mochila, encontrarán una bolsa de polvo blanco y se la llevarán detenida por tráfico de sustancias ilícitas.