Diana le hará importante promesa a Gabo si la ayuda a salvar a Clemente en el capítulo 320 de EJDO

17 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 320 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le rogará a Gabriel (Matías Oviedo) por ayuda.

Solo él tiene las herramientas para esclarecer la inocencia de Clemente (Pipo Gormaz), pero se niega a colaborar porque teme que la terapeuta termine detenida o muerta. Luis Emilio (Alejandro Trejo) ya les hizo una advertencia y el comisario Mardones (Víctor Montero) sigue sus pasos de cerca.

El aplazado viaje a Valdivia

Ella entenderá sus preocupaciones y le hará una promesa.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana quiere proteger a Olivia (Violeta Silva) para que no pierda a su padre. Ese fue el compromiso que tuvo con la niña porque entiende bien la ausencia de alguien querido.

"Si tú me ayudas a que ellos dos vuelvan a estar juntos, yo te juro, Gabo, te juro que me voy a alejar de Luis Emilio, y de todo esto para siempre. (...) Te juro que ese mismo día voy a agarrar todas mis cosas y me voy contigo a Valdivia o a donde sea", le dirá a Santana.