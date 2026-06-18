Gloria increpará a Christian por la detención de Karina en EJDO: Él confesará quién planificó todo

18 jun. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) estará con los nervios a flor de piel. Karina (Jacinta Rodríguez) fue detenida por presunto tráfico de estupefacientes cuando la pintora jamás se ha metido en problemas con la ley.

Por supuesto, sospechará de Christian (Juan José Gurruchaga) y lo llamará para que explique en qué líos metió a su hija.

La red detrás de Christian

"Yoya, tienes que creerme, esa droga me la pusieron en el auto", le contestará Mendoza con honestidad. Ciertamente él no tenía idea de cuál era el plan con Karina porque a él le habían dicho otra cosa esa mañana.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Cómo? ¿Quién te la puso el auto? Christian, por la cre..., ¿quién te puso la droga en el auto?", insistirá en saber Gloria.

Fue Joaquín Undurraga".