Olivia le dará a Diana una gran idea para resolver el crimen de Lalo Acosta en el capítulo 321 de EJDO

18 jun. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Olivia (Violeta Silva) revelará a Diana (Nicole Espinoza) algunos detalles de Érika, la terapeuta ocupacional que la acompañó mientras estaba "de vacaciones".

Todas las señas físicas que le entregue serán cruciales para dar con el paradero de esta mujer. Quizá ella los ayude a esclarecer qué pasó el día del asesinato de Acosta (Jorge Denegri).

"Ella casi siempre estaba conmigo. (Tenía) como la edad de la Vanessa y (con el pelo) medio oscuro, no tan largo", recordará la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana necesitará a Gabriel

Una plan se le ocurrirá a Diana, pero no es algo que pueda hacer sola. A Gabriel (Matías Oviedo) le señalará que todas las profesionales de su rubro deben ingresar en un registro de la Superintendencia de Salud: "Con el nombre y con algún rango etario, uno podría encontrar fácilmente a la persona".

Sin embargo, no cualquiera puede tener acceso a este registro... un comisario de la policía, sí.