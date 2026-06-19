Mariana quedará a merced de Luis Emilio en el capítulo 321 de EJDO: Walker no la dejará renunciar

19 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Mariana (Catalina Stuardo) estará aterrada con el regreso de Luis Emilio (Alejandro Trejo) al Grupo Vial.

Tanto Bastián (Alonso Quintero) como Ignacia (Cota Castelblanco) le habían prometido que eso no sucedería y que la protegerían, pero tendrán que reconocer la derrota contra su padre. Ahora todos están obligados a marcharse de la compañía.

Mariana estará atrapada

Precisamente mientras la secretaria guarda las cosas de su escritorio, Luis Emilio la abordará para recordar "los buenos viejos tiempos" que compartieron y que se pueden repetir ahora que trabajarán juntos.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo ya renuncié en personal, entonces, mejor que me vaya, permiso", señalará Mariana.

Sin embargo, Walker no se lo hará fácil y pondrá sobre la mesa posibles acciones legales si deserta: "Tengo entendido que esos contratos fraudulentos de la fundación pasaron por tus manos...".