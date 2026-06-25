Vanessa confiará en Franco y le dará la ubicación del escondite de Clemente en el capítulo 325 de EJDO

25 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se alegrará de que el dinero llegara a manos de Clemente (Pipo Gormaz).

En la noche, le comentará a Franco (Emilio Edwards) que a Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) no les tocó nada de fácil: "¿Puedes creer que el secuestrador de la Olivia los tenía vigilados y trató de detenerlos en el camino? Por suerte lograron despistarlo y lo dejaron atrás".

El hombre de confianza

Barraza estará muy interesado en descubrir el escondite de Walker, sobre todo porque ahora se trasladará a otra ubicación y podría perderle el rastro.

El Jardín de Olivia / Mega

"En en el área donde se está quedando Clemente, ¿tendrán una ruta segura para sacarlo sin que nadie se dé cuenta?", preguntará.

Y Vanessa, ingenuamente, le dará la información clave que Franco necesita: "La verdad es que no sé, o sea, no tengo idea. Lo lo único que yo sé es que Clemente está en un sector del Cajón del Maipo, algo apartado, creo que cerca del Toyo dijeron".