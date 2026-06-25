Vanessa confiará en Franco y le dará la ubicación del escondite de Clemente en el capítulo 325 de EJDO
En el avance del capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se alegrará de que el dinero llegara a manos de Clemente (Pipo Gormaz).
En la noche, le comentará a Franco (Emilio Edwards) que a Diana (Nicole Espinoza) y Bastián (Alonso Quintero) no les tocó nada de fácil: "¿Puedes creer que el secuestrador de la Olivia los tenía vigilados y trató de detenerlos en el camino? Por suerte lograron despistarlo y lo dejaron atrás".
El hombre de confianza
Barraza estará muy interesado en descubrir el escondite de Walker, sobre todo porque ahora se trasladará a otra ubicación y podría perderle el rastro.Ir a la siguiente nota
"En en el área donde se está quedando Clemente, ¿tendrán una ruta segura para sacarlo sin que nadie se dé cuenta?", preguntará.
Y Vanessa, ingenuamente, le dará la información clave que Franco necesita: "La verdad es que no sé, o sea, no tengo idea. Lo lo único que yo sé es que Clemente está en un sector del Cajón del Maipo, algo apartado, creo que cerca del Toyo dijeron".Ve el capítulo en