"¡Lo van a matar!": Diana y Bastián descifrarán el plan de Jessi y Vanessa en el capítulo 334 de EJDO

08 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) es la clave para encontrar a Franco (Emilio Edwards) y por eso se enfocaron todos los esfuerzos en dar con su paradero, tras saber que no abandonó el país.

Diana (Nicole Espinoza) tendrá acceso a una cámara de seguridad, en el que no solo aparecerá Riesco, sino alguien más.

El pago para Luis Emilio

Bastián (Alonso Quintero) verá las imágenes. "Es la Vane... está armada. ¡Lo van a matar!", dirá al darse cuenta que Jessica (Ignacia Sepúlveda) la acompaña.

El Jardín de Olivia / Mega

Ante sus dichos, Guerrero estará perpleja. ¿Matar? ¿A quién? "La Jessi me dijo que ella iba a resolver el tema de mi viejo por su cuenta. Diana, lo van a matar", revelará el hermano de Clemente (Pipo Gormaz).

¿Lograrán llegar a tiempo para evitar que ambas mujeres se manchen las manos?