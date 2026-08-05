"Nos va a matar a todos": Joaquín advertirá a Ignacia que debe esconderse en el capítulo 351 de EJDO

05 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) conducirá a toda velocidad tras el desastre en las oficinas del Grupo Walker. Tendrá que ponerse a resguardo porque tras el fallido atentado contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) su exsuegro no perdonará a nadie.

Nervioso, llamará a Ignacia (Cota Castelblanco) para ponerla al corriente y advertirle que debe tomar las mismas precauciones.

"Con la Diana tratamos de matar a tu papá, pero nos salió el tiro por la culata, Nacha. No te puedo dar detalles ahora, pero, por favor, escóndanse donde sea porque su papá nos va a matar a todos, ¿me escuchaste?", le dirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien estará tras la puerta

La joven querrá explicaciones pero no habrá tiempo. "Nacha, escóndete con la Berni, porque tu viejo debe ir en camino", insistirá Joaco y tendrá razón.

Ignacia y Bastián (Alonso Quintero) escucharán cómo alguien intenta forzar la puerta del departamento para entrar.