"Nos va a matar a todos": Joaquín advertirá a Ignacia que debe esconderse en el capítulo 351 de EJDO
En el avance del capítulo 351 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) conducirá a toda velocidad tras el desastre en las oficinas del Grupo Walker. Tendrá que ponerse a resguardo porque tras el fallido atentado contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) su exsuegro no perdonará a nadie.
Nervioso, llamará a Ignacia (Cota Castelblanco) para ponerla al corriente y advertirle que debe tomar las mismas precauciones.
"Con la Diana tratamos de matar a tu papá, pero nos salió el tiro por la culata, Nacha. No te puedo dar detalles ahora, pero, por favor, escóndanse donde sea porque su papá nos va a matar a todos, ¿me escuchaste?", le dirá.Ir a la siguiente nota
Alguien estará tras la puerta
La joven querrá explicaciones pero no habrá tiempo. "Nacha, escóndete con la Berni, porque tu viejo debe ir en camino", insistirá Joaco y tendrá razón.
Ignacia y Bastián (Alonso Quintero) escucharán cómo alguien intenta forzar la puerta del departamento para entrar.Ve el capítulo en