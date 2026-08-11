¿Volverá a la cárcel o saldrá libre? Luis Emilio recibirá su condena en el capítulo 354 de El Jardín de Olivia

11 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 354 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará a nada de escuchar la condena que entregará el juzgado en su contra.

Y es que durante su juicio se presentarán una serie de audios en los que se escuchan conversaciones que tuvo con Burgos (Juan Carlos Cáceres), donde habla de los abusos que cometió y cómo no podrían denunciarlo nuevamente.

Esto, sumado a los testimonios de Jessica (Ignacia Sepúlveda), Vanessa (Begoña Basauri) y Mariana (Catalina Stuardo), dejarán al jurado con una decisión lista.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio enfrentará su condena

Precisamente, el jurado escuchará con atención los audios entre Burgos y Luis Emilio, pese a que la defensa del empresario intentará negar esto como prueba.

Será así como la ley tomará una importante decisión contra el empresario, quien desde su asiento escuchará la condena que se le dictará.