El Jardín de Olivia - Capítulo 257: La despedida de Diana y Clemente

20 mar. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 257 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) asumen su derrota frente a Luis Emilio (Alejandro Trejo), por lo que terminan su relación.

Clemente deseaba seguir adelante con este vínculo, pero es Diana quien afirma que no es vivir estar viéndose a escondidas de la justicia para que a él no le quiten la tutoría legal de Olivia (Violeta Silva).

Ante esto, y las recientes victorias de Luis Emilio, Diana y Clemente tienen una triste despedida en la casa de ella.

El Jardín de Olivia / MEGA

Gabriel mantiene la esperanza

Unos minutos después del adiós de la pareja, Gabriel (Matías Oviedo) llega a la casa de Diana, por lo que ve que está triste y llorando.

Es así como logra subir el ánimo de la terapeuta ocupacional y, al mismo tiempo, propone que ambos sigan adelante, en la búsqueda de la justicia y la verdad.