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El Jardín de Olivia - Capítulo 263: Clemente inicia campaña para hacer caer a Luis Emilio

  • Por Mega

En el capítulo 263 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) comienza a organizar el puzzle para llevar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) a la justicia. 

Por lo mismo, Clemente promete a Diana (Nicole Espinoza) que su padre pagará por todos sus crímenes, instante en el que Gabriel (Matías Oviedo) ingresa a la casa y ve la situación, enterándose de todos los detalles. 

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Enseguida, el empresario busca contactarse con el fiscal Santibáñez para que tome la declaración de Omar (César Sepúlveda), no sin antes ser interrumpido por Renata (Susana Hidalgo), quien nota algo raro en las palabras de Clemente. 

Gloria
El Jardín de Olivia / MEGA

Las dudas de Gloria 

En su hogar, Gloria (Francisca Gavilán) se encuentra con Diana, quien pasa a relatar todo lo que le dijo Clemente, enterándose así de cómo murió Ángela. 

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Diana promete a su tía que ahora sí llevará a Luis Emilio a la justicia, pero Gloria, cansada por todos los años de dolor y mentiras, aclara a su sobrina que eso es solo una ilusión, ya que el patriarca de los Walker tiene demasiado poder. 

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